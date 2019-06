Gemeente lanceert bomenplan: “Komende zes jaar 20.000 extra bomen planten” Yannick De Spiegeleir

17 juni 2019

15u17 0 Zele De komende jaren wil het Zeelse gemeentebestuur zelf meer groen aanplanten en de Zelenaar stimuleren om hetzelfde voorbeeld te volgen. “Momenteel hebben al een dertigtal Zelenaars een voorstel bezorgd aan onze gemeente”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Withofs (CD&V).

De gemeente benadrukt dat de bomen niet lukraak zullen worden aangeplant. “We zullen uiteraard rekening houden met de geldende regelgeving, het onderhoud van al dat groen in de straten en op de Zeelse pleinen, de verkeersveiligheid en het effect op landbouw en andere natuur, maar de ambitie is duidelijk: Zele door middel van een haalbaar bomenplan een stuk gezonder, groener en aangenamer maken”, stipt Withofs aan.

Meer groen maakt straten en pleinen aangenamer en heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit. Om die redenen maakt het Zeelse bestuur werk van een bomenplan. Via het ‘bomenloket’ kunnen Zelenaars hun ideeën voor een groener Zele overmaken. Een specifieke plaats voor een speel-, voedsel-, of wandelbos? Ergens ruimte voor een bomenrij? Andere ideeën voor meer groenvoorzieningen?

Ruimte maken

Withofs zette het bomenplan op de politieke agenda: “In eerste instantie zullen alle ideeën worden getoetst op ruimtelijke haalbaarheid. We moeten ruimte maken voor meer bomen, maar we kunnen ze natuurlijk niet lukraak inplanten. Samen met de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) gaan we alle voorstellen die impact hebben op de ruimte grondig tegen elkaar afwegen, om vervolgens de juiste keuzes te maken.”

Schepen voor Milieu, Parken en Aanplantingen Francis De Donder (Leefbaarder Zele) bekijkt vervolgens samen met het Gemeentelijke Groencomité welke aanplantingen waar worden voorzien: “Bomen, struiken, grassen … Allemaal staan ze garant voor meer zuurstof en een betere luchtkwaliteit. Dat hebben we nodig. Dus gaan we op zoek naar een brede mix aan maatregelen om zoveel mogelijk groen te voorzien: nieuw bos, elke Zelenaar die daarvoor de ruimte heeft ertoe aanzetten minstens één boom te planten, nieuwe groenvoorzieningen in onze straten … Alle beetjes helpen. We gaan gedurende deze legislatuur meer inzetten op groene zones en de bestaande parken opsmukken. Zele krijgt dus naast zijn groene boorden ook een bloeiende groene kern. We willen dat iedere Zelenaar toegang heeft tot voldoende groene zones te Zele. We zullen ook rekening houden met de onderhoudsvriendelijkheid van bomen en planten die we aanplanten en tot slot wil ik ook het idee lanceren van het peter- of meterschap van een stukje openbaar domein waarbij burgers kunnen instaan voor het onderhoud van een openbaar plantenperk.”

Klimaatdoelstellingen

Schepen van Klimaat Thomas Bauwens (CD&V) benadrukt het belang van het bomenplan voor de Zeelse klimaatdoelstellingen: “Groene planten zetten CO2 om in zuurstof. Op die manier milderen we de impact van ons verwarmings- en verplaatsingsgedrag op het klimaat. Dat is belangrijk, maar we mogen natuurlijk niet vergeten ook dat gedrag zelf aan te passen. Door de verwarming een graadje lager te zetten bijvoorbeeld, of door wat vaker de fiets te nemen in plaats van de auto. Door die dingen te combineren met meer groen, kunnen we heel snel het verschil maken.”

Alle suggesties zijn welkom in het bomenloket op de website www.zele.be/bomenplan of bij de Dienst Milieu.