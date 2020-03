Gemeente lanceert #9240 Helpt: “Hulplijn voor Zelenaars die er alleen voor staan” Yannick De Spiegeleir

12u51 3 Zele Het Zeelse gemeentebestuur lanceerde dit weekend #9240 Helpt om mensen die daar nood aan hebben te helpen in coronatijden. “Eerder deze week werd al een oproep voor vrijwilligers gelanceerd. Intussen hebben ruim 80 mensen zich aangemeld om ingeschakeld te worden voor bijvoorbeeld boodschappen, een telefoongesprek, een dringend klusje of het uitlaten van een huisdier”, zegt burgemeester Hans Knop.

Mensen kunnen zelf of in naam van een buur of familielid contact opnemen. De lijn wordt permanent bemand door de coördinator van het lokaal dienstencentrum De Welle.

“Dit is een nieuwe hulplijn voor Zelenaars die er alleen voor staan. Na de immense solidariteit die 2500 zelfgemaakte mondmaskers opleverde, is dit een nieuw bewijs van het warme hart van Zele”, meent Knop. “Ook onze bedrijven reageerden vrijgevig op de oproep om FFP2-maskers die onze ambulance eerder deze week lanceerde.”

Mensen kunnen laten weten dat zijzelf of mensen in hun omgeving hulp kunnen gebruiken door te bellen naar 052/ 45. 92.40 of te mailen naar 9240HELPT@zele.be.