Gemeente koopt elektrische bakfietsen aan voor groenarbeiders Yannick De Spiegeleir

17 januari 2020

17u18 8 Zele Het Zeelse gemeentebestuur heeft twee elektrische bakfietsen aangekocht zodat haar technische diensten de straten nog beter proper kunnen maken. “Onze mensen fietsen voortaan veel lichter en comfortabeler”, zegt schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

De elektrische bakfietsen worden ter beschikking gesteld van de groendienst die ook belast is met het opruimen van zwerfvuil in de straat. “Deze fietsen besparen onze mensen tijd: ze zijn veel sneller op hun bestemming waardoor er nog efficiënter kan gewerkt worden. Er zullen dus meer straten in dezelfde tijdsspanne properder kunnen gemaakt worden. Alweer dus een stap vooruit voor een properder Zele”, stipt De Donder aan. “Bovendien is het een milieuvriendelijk vervoersmiddel en ondervinden onze mensen geen problemen om een parkeerplaats te vinden. Bovendien kunnen deze fietsen ongeveer 40 kilometer met één oplaadbeurt rijden, wat impliceert dat de batterij niet om de haverklap moet opgeladen worden.”