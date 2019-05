Gemeente geeft gratis vat tijdens finale van The Voice in jeugdhuis Juvenes: “Bram moet onze steun voelen tot in de studio” Yannick De Spiegeleir

23 mei 2019

16u59 0 Zele Met Bram De Mets is een Zeels talent vertegenwoordigd in de finale van de populaire zangwedstrijd The Voice Van Vlaanderen. Een gebeurtenis die het gemeentebestuur niet zomaar wil laten voorbijgaan.

Vrijdag wordt de finale op groot scherm uitgezonden in jeugdcentrum Juvenes. Burgemeester Hans Knop (CD&V): “We willen zoveel mogelijk Zelenaars daar om samen de ontknoping mee te maken. Uiteraard zijn we nu al fier op ‘onze’ Bram. Hij heeft al een fantastisch parcours achter de rug, maar nu hij in de finale staat, gaan we vol voor de overwinning! Dat kan alleen als zoveel mogelijk Zelenaars steunen en stemmen. Hij moet het voelen tot in de studio”, aldus de burgemeester.

Om de supporters bij het TV-scherm in hun eigen woonkamer weg te halen, nodigt het gemeentebestuur iedereen uit in JC Juvenes in de Kloosterstraat. “Juvenes zond ook al de liveshows en de halve finale uit. Logisch dat we ook het slotakkoord dan in ons jeugdhuis meemaken. Liefst met zoveel mogelijk volk. Het is als een match van de Rode Duivels: zoveel intenser als je dat in gezelschap meemaakt”, zegt Knop.

De supporters die op de oproep ingaan, kunnen trouwens niet alleen rekenen op sfeer en ambiance, maar ook op een gratis vat van het gemeentebestuur. Iedereen is welkom vanaf 20 uur. De uitzending begint om 20.40 uur.