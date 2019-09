Gemeente draagt beheer openbare verlichting over aan Fluvius: “Snellere omschakeling naar duurzame straatverlichting” Yannick De Spiegeleir

07 september 2019

09u40 0 Zele De gemeente Zele kiest er voor om het beheer van haar openbare verlichting vanaf nu over te dragen aan netbeheerder Fluvius. “Deze constructie garandeert dat onze volledige openbare verlichting binnen 12 jaar zal functioneren op basis van ledtechnologie. Dat zal ons toelaten lichten te dimmen en te doven naar onze wensen. Op die manier werken we kosten- en energiebesparend”, zegt schepen van klimaat en financiën Thomas Bauwens (CD&V).

“Vandaag kiezen we al voor led bij noodzakelijke vervanging, maar dit gaat vrij traag. Op het totaal van onze openbare verlichtingsarmaturen is vandaag slechts 6,5% led. De overdracht aan Fluvius betekent een ontzorging voor onze eigen diensten. Daardoor kunnen we versnellen, terwijl de gemeente wel de vingers aan de knoppen houdt wat betreft de keuzes waar we welke verlichting en brandprogramma’s willen. Op 12 jaar tijd zal ons volledige verlichtingspark gemoderniseerd zijn”, licht schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen Pieter Herwege de keuze toe.

“Daarnaast zal dat er voor zorgen dat ons energieverbruik en dus ook CO2-uitstoot, veel sneller zal dalen”, zegt Bauwens. “Mochten we hier niet voor kiezen, dan zou ons energieverbruik voor openbare verlichting in 2030 1,1 miljoen kWh bedragen, wat overeenkomt met ongeveer 260.000 kilo CO2. Nu zal dit dalen tot 820.000 kWh en 190.000kg CO2. Dat is een versnelling van onze uitstootreductie met ongeveer 25%.”

“Ook financieel zal deze regeling voordeliger uitvallen dan wanneer we het beheer in eigen handen houden. Voor de overname van de palen en de armaturen zal de gemeente een bedrag krijgen van ongeveer 1,1 miljoen euro. Een deel daarvan, €280.420, zal de gemeente in cash ontvangen, en het saldo in niet-dividend gerechtigde aandelen. Onze inkomsten uit het Fluvius-dividend zal weliswaar dalen voor een totaal van 2,6 miljoen euro over de ganse projectperiode, maar als je dat bedrag vergelijkt met de 3,5 miljoen euro die we anders zelf zouden moeten investeren, doen we ook op lange termijn financieel een goede zaak. Het is onze absolute prioriteit om de gemeentefinanciën gezond te houden en dat betekent op een permanente manier blijven zoeken naar opportuniteiten om de Zeelse centen op de beste manier te besteden”, zegt Bauwens.