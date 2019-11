Gemeente bindt strijd aan met sigarettenpeuken: “Wandasbakken voor geïnteresseerde handelaars” Yannick De Spiegeleir

14 november 2019

15u24 0 Zele In samenwerking met de lokale middenstand wil het Zeelse gemeentebestuur de sigarettenpeuken uit het straatbeeld bannen. “Elke handelaar die het peukencharter ondertekent, krijgt een wandasbak ter beschikking. Samen maken we Zele properder”, zegt schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Volgens De Donder is het peukencharter een onmisbare schakel in de strijd tegen zwerfvuil. “Nog te vaak worden sigarettenpeuken niet aanzien als sluikstort daarom willen wij als gemeente Zele een mentaliteitsverandering teweeg brengen en de mensen met hun neus op de feiten drukken.”

Enkele maanden geleden introduceerden de gemeente haar nieuw veegplan, nu is er de peukenactie en binnen enkele weken zijn de camera’s tegen sluikstorters actief. “We gaven het al aan in ons beleidsplan: het wordt een prioritair aandachtspunt om onze straten en bermen te vrijwaren van zwerfvuil. Strikte handhaving en sensibilisering gaan ook hier hand in hand”, benadrukt De Donder.

De problematiek van de sigarettenpeuken moet volgens De Donder integraal worden aangepakt en wordt daarom opgesplitst in verschillende acties. “Dit jaar willen we ons vooral toeleggen op de horeca”, aldus De Donder. “In de toekomst willen we andere probleemzones aanpakken. We denken bijvoorbeeld aan het station, bushaltes of schoolomgevingen. De gemeenschapswachten zullen gedurende 1 week een positieve actie voeren aan de schoolpoorten. Aan ouders die roken zullen zakasbakjes uitgedeeld worden. Ook niet-rokende ouders zullen beloond worden.”

Volgens De Donder is er veel enthousiasme voor het peukencharter. “Meer dan 60 Zeelse zaken zijn reeds bezocht, waaronder voornamelijk de Zeelse cafés, maar ook frituren, restaurants, voetbalkantines, gebouwen eigendom van de gemeente kwamen aan bod. Samen met de milieudienst en de gemeenschapswacht zal ik dit project nauwgezet verder opvolgen”, besluit de schepen.

De eerste signalen bij Zelenaars in het centrum zijn positief. Muriel Baeyens van koffie- en eethuis Taverne Vivaldi op de Markt is lovend. “Ik woon zelf in de Avil Geerincklaan en ook daar zijn sinds kort wandasbakken. Het effect is al merkbaar, want er belandden veel minder sigarettenpeuken op de grond. Onze straat is er een pak properder op geworden.”