Gelorini (Open Vld) informeert naar sociale tewerkstelling in Fietsbieb Yannick De Spiegeleir

28 september 2020

13u15 3 Zele Op de gemeenteraad stelde gemeenteraadslid Vanessa Gelorini (Open Vld) om in te zetten op sociale economie in de Op de gemeenteraad stelde gemeenteraadslid Vanessa Gelorini (Open Vld) om in te zetten op sociale economie in de pas opgestarte Fietsbieb . “Als er zich in de toekomst mogelijkheden zouden voordoen, zijn we zeker vragende partij”, reageert schepen van Fiets Pieter Herwege (CD&V).

In een leegstaand winkelpand in de Oudburgstraat in Zele opende Beweging.net twee weken terug de eerste Oost-Vlaamse fietsbieb: een uitleenproject voor tweedehands kinderfietsen. De herstelling van de ingeleverde fietsen gebeurt in het OCMW-atelier van Dendermonde maar de uitleenmomenten en inzameling van fietsen wordt getrokken door vrijwilligers.

Op de gemeenteraad polste Gelorini naar de mogelijkheid om doelgroepen in te schakelen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. “De komende jaren gaat Vlaanderen meer inzetten op sociale economie en zullen er meer mogelijkheden zijn op vlak van subsidies.”

Schepen Herwege gaf aan dat de Fietsbieb nog in haar kinderschoenen staat. “Fietsbiebs in andere provincies hebben aangetoond dat een groei zeker mogelijk is, maar momenteel hanteert Beweging.net één maandelijks openingsmoment. Als partner van het project ondersteunen wij hen op communicatief en financieel vlak. Er is een samenwerkingsakkoord voor drie jaar. Als gemeentebestuur zijn we zelf dus niet de organisator, maar als er zich in de toekomst mogelijkheden voordoen voor sociale tewerkstelling zullen wij ook vragende partij zijn.”