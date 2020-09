Geldboete en rijverbod na fikse snelheidsovertreding omdat chauffeur te laat ging zijn op het werk

Koen Baten

18 september 2020

15u52 0 Zele Y.D. uit Dendermonde moest zich verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding in de richting van Lokeren. Hij werd geflitst in Zele met een snelheid van 148 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 90 kilometer per uur.

De chauffeur beseft dat hij fout was bij deze zware snelheden. “Hij was op weg naar zijn werk, maar besefte dat hij te laat ging zijn en daarom heeft hij het gaspedaal dieper ingeduwd", aldus zijn raadsman. “Dit valt zeker niet goed te praten en hij beseft dat dit vandaag de dag niet meer thuis hoort in het verkeer", klinkt het.

Politierechter Peter D’Hondt was streng voor de snelheidsduivel en gaf hem een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen.