Frans (70) ‘Den Hollander’ trekt na dit weekend stekker uit bloemenwinkel Romantica: “Appreciatie van klanten doet deugd” Yannick De Spiegeleir

20 september 2019

11u02 4 Zele Een bloem of plant kopen bij ‘Den Hollander’ van Romantica aan de Kouter? Na dit weekend is het verleden tijd. Frans Van Veen stopt na 33 jaar met de uitbating van zijn bloemen- en plantenzaak. “Op mijn zeventigste is de tijd aangebroken om te stoppen.”

Frans is een begrip in Zele. Iedereen heeft wel eens bloemen gekocht bij ‘Den Hollander’: soms om feest te vieren, om iets goed te maken of helaas soms ook op verdrietige momenten. De vriendelijke winkelier staat bekend als een goedlachse, attente en vriendelijke man. Frans belandde op een blauwe maandag in de gemeente. “Ik was werkzaam bij een bloemenbedrijf in Belgisch Koewacht. Toen dat failliet ging, ben ik mijn eigen zaak begonnen in Zele. Ik was voorbestemd om bloemist te worden, want ik ben in de bloemen geboren. Mijn ouders waren ook bloemisten.”

Vier jaar geleden, Frans had de pensioenleeftijd toen al overschreden, verhuisde hij zijn zaak nog van de Lange Akker naar de Kouter omdat er werken gepland waren aan zijn vorige zaak. “Ik heb het altijd graag gedaan en mijn leeftijd hield mij niet tegen om te stoppen, maar nu is het welletjes geweest.”

Toch zal Frans zijn trouwe klanten straks missen. “Ik heb verschillende generaties van dezelfde familie bediend in mijn winkel. Zo was er recent nog iemand die ging trouwen waarvan de ouders 25 jaar geleden ook al de bloemen voor hun huwelijk bij mij hadden besteld. Zo’n zaken doen deugd. Van sommige klanten heb ik een flesje wijn cadeau gekregen voor mijn afscheid. Die appreciatie is fijn. Orchideeën zijn altijd mijn specialiteit geweest. Ik wist waar ik ze moest halen.”

Bekend tot in Italië

Zijn bijnaam ‘Den Hollander’ heeft Frans nooit gestoord. “Heel wat mensen kennen mijn echte naam zelfs niet. Zo gebeurt dat ik met de feestdagen kaartjes krijg die bestemd zijn aan ‘Den Hollander’”, lacht Frans. “Ik ben ook aangesloten bij een dansvereniging. Andere leden van die club, afkomstig uit Zwijndrecht, kwamen andere Belgen uit Zele tegen op vakantie in Italië. En toen bleek dat ze allebei ‘Den Hollander’ uit Zele kenden. Mijn bekendheid reikt zelfs tot over de grens”, lacht Frans.

Maandag stopt het verhaal van Romantica definitief. “Ik heb nog een oproep gedaan via scholen in de hoop een opvolger te vinden die ik zelf kon opleiden, maar helaas is daar geen reactie opgekomen. Maar zo gaat het nu eenmaal in het leven.” Wegtrekken uit de streek doet ‘Den Hollander’ na zijn afscheid niet. “Ik ben een paar jaar geleden verhuisd naar Lokeren. Daar ga ik nu ook genieten van mijn pensioen.”