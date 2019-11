François en Marie Jeanne vieren gouden bruiloft Yannick De Spiegeleir

27 november 2019

15u52 0 Zele François Heungens en Marie Jeanne Schuddinck vierden onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijksdag.

De twee leerden elkaar kennen in het café van Marie Jeannes grootmoeder. Ze hebben samen 22 jaar café gehouden. Ze startten in Zele en stonden in hun laatste jaren achter de toog in een Lokers café. Ze stonden er voor gekend dat er altijd ambiance was om de plaatjes die François draaide.

Samen kregen ze drie kinderen Kurt, Nancy en Kris en 2 kleinkinderen Miguel en Novita.