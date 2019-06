FOTO. Kouter-basisschool onthaalt Bram van The Voice als popster Yannick De Spiegeleir

14 juni 2019

18u51 4 Zele De finale van The Voice is al enkele weken achter de rug, maar in Zele zijn ze Bram De Mets duidelijk nog niet vergeten. De leerlingen van de Kouter-basis onthaalden hem als een ware popster.

Bram moest zelf even bekomen van zoveel enthousiasme. “Ik ben overweldigd”, klonk het. De talentvolle zanger werd overstelpt met vragen voor handtekeningen en gaven zijn ogen de kost om de kunstwerkjes te bewonderen die de kinderen voor hem hadden gemaakt. Nadien was het tijd voor een optreden. Wie Bram en Fee van The Voice aan het werk wil zien, kan op zaterdag 22 juni terecht in cultuurclub Jean de la Moutarde aan de Lange Akker. Tickets kosten 10 euro.