Foto-expo in galerie ‘De Rode Loper’ Yannick De Spiegeleir

08 januari 2020

13u31 0 Zele In kunstgalerie De Rode Loper loopt vanaf zaterdag 11 januari een fototentoonstelling met het werk van Tony Beirens en Frans Van Driessche.

Tony Beirens, beeldend kunstenaar met expo’s in binnen- en buitenland op zijn actief, toont nu voor het eerst een selectie van zijn fotografische werken. De fotoprints vormen een opmerkelijke mix van gevisualiseerde ingevingen.

De expo loopt van 11 januari tot 9 februari in cultuurclub Jean de la Moutarde in de Lange Akker 8. De vernissage is zaterdag van 18 tot 21 uur. Open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.