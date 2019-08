Fietstochten ter ere van overleden Sybille brengen pak volk op de been Yannick De Spiegeleir

12u00 0 Zele Op de Heikant kon je zondag deelnemen aan twee fietstochten ter nagedachtenis van Sybille Everaert. De vrouw overleed dit voorjaar aan jongdementie.

Haar familie en hun vrienden organiseerden de fietstochten om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte. “Zo willen we vermijden dat jongere generaties in de toekomst beter geholpen kunnen worden”, klinkt het. Na de fietssneukeltocht konden de deelnemers onder meer genieten van een broodje met Breydelham of aanschuiven bij de ‘Chimay Truck’ voor een frisse trappist.