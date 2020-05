Fien ontvangt Zelenaars voor ‘coronaproof’ Takeaway Theater: “Intiem luisterverhaal in Zeelse velden” Yannick De Spiegeleir

22 mei 2020

15u55 7 Zele Theaterdocente in opleiding Fien Van Der Slycken mist het theater. Daarom bedacht ze Veldwerk: een intiem luisterspel op maat van coronatijden in de Zeelse velden.

Fien volgt een opleiding tot theaterdocente in het Nederlandse Tilburg. Nu de grenzen gesloten zijn, staat haar opleiding op een laag pitje. “Maar ik mis het theater en geloof in de kracht ervan”, klinkt het. Onder de noemer ‘Takeaway Theater’ nodigde ze Zelenaars via sociale media uit voor een nieuw concept: Veldwerk. Een succes, want de eerste plaatsen deze week waren meteen volgeboekt. Met je oortjes in luister je in een Zeels veld naar een intiem luisterverhaal. Per sessie kunnen maximum twee mensen deelnemen en de stoelen worden telkens ontsmet. “Het concept is dus ‘coronaproof’”, lacht Fien. “Bij mooi weer blijf ik Takeaway Theater aanbieden telkens op donderdag en zondag.”

Deelname is enkel op reservatie. Wie dat wil kan achteraf een vrije bijdrage geven. Meer info op de Facebookpagina van Takeaway Theater.