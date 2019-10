Familie vermiste Brian Borms blijft hoopvol: “Overtuigd dat er ooit antwoord komt op al onze vragen” Koen Baten

15 oktober 2019

18u53 13 Zele De familie van Brian Borms blijft hoopvol dat de zaak ooit opgehelderd zal worden. Op 31 mei 2017 verliet Brian het ouderlijke huis in Zele en vertrok hij naar Antwerpen, kort nadien keerde hij terug. In Lokeren belde hij naar zijn moeder om te vragen voor hem te komen halen, maar bij aankomst was Brian nergens meer te bespeuren. Vorige week werd er nog gezocht in een woning in de Bosstraat in Zele, maar de twintiger werd niet gevonden. “Ondanks alles zijn we blij dat de speurders nog steeds zoeken naar Brian", vertelt Kim Floryn, de nicht van Brian.

Het is mei 2017 wanneer Brian het ouderlijke huis verlaat, met de bankkaart van zijn mama Marie en haar telefoon. Hij haalt verschillende keren geld van de bank en blijft maandenlang onder de radar. Hij werd gezien in Antwerpen en Borgerhout, en keerde nadien terug naar huis. In het station van Lokeren belde hij naar zijn moeder om hem te komen ophalen, maar daar werd hij nooit aangetroffen, en sindsdien is Brian spoorloos. “Nog elke dag stelt ze zich de vraag of ze te laat was om hem af te halen", zegt zijn nicht.

Aan het telefoontje was niets abnormaal te merken. “Behalve een ding. Toen zijn mama vroeg of er iets gebeurd was, antwoordde hij met ja en nee, maar meer info gaf hij niet. Tot op vandaag is dus nog altijd niet duidelijk wat er gebeurde", klinkt het. Het laatste gsm signaal werd opgenomen op 5 juni 2017 aan een gsm-mast in Overmere. Sindsdien werd er daar meermaals gezocht. Vorige week vrijdag werd er dan na lange tijd opnieuw gezocht in een woning van een gedetineerde. “We weten dat hij daar soms langs ging toen die persoon daar nog woonde", aldus Kim. “Maar tot daar loopt onze info en weten we niets meer over deze persoon.”

Voor de hele familie die dicht bij Brian stond blijft het een mysterie wat er gebeurd is. Kim zelf zag haar neef niet elke dag, maar zag hem het laatst op Roparun 2016. Toen was er nog niets aan de hand of wees niets er op dat hij zou weglopen. In die 2,5 jaar is er in de kamer bij de mama van Brian niets veranderd. “Hij had daar een beetje zijn eigen studio en kreeg alles wat hij nodig had. Zijn kamer staat nog altijd net hetzelfde toen hij vertrok", zegt Kim. Voor de mama blijft het ontzettend moeilijk, maar ook zij heeft hoop dat dit verhaal zal uitkomen. “Wij weten gewoon dat hij hier in Zele is, dat voel ik en daar zijn we van overtuigd. Hij is naar hier terug gekomen en wij hopen op de gouden tip.”

Volgens Kim zijn er mensen die meer kunnen weten, maar durven ze op dit moment niets zeggen. “Iemand moet iets weten. En daarom is het goed dat we de gedachte aan hem hoog houden. Ook het feit dat ze nog steeds zoeken doet deugd. Wij willen daarom ook een oproep doen aan iedereen die iets zou weten. Ga naar de politie of verwittig ons, dan kunnen we dit verhaal afsluiten", zegt Kim.

Na de zoektocht vrijdag werd er opnieuw heel veel gesproken over Brian en waar hij zou zijn. “Dat wil zeggen dat iedereen er mee bezig is. Ik heb ook een facebookpagina opgestart over Brian, om hem eventueel terug te vinden. Iedereen die iets weet kan daar contact met ons opnemen. Ook anoniem is dit mogelijk", besluit Kim. De website waarop je hem kan vinden is https://www.facebook.com/Waar-is-Brian-Borms-111496846931779/