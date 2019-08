Familie Baeck-Everaert organiseert fietstochten ten voordele van onderzoek naar jongdementie: “Jonge generaties behoeden voor wat mama overkwam” Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

14u00 27 Zele Sybille Everaert was amper 58 jaar toen ze begin april stierf aan jongdementie. In samenwerking met taverne ’t Gelag op de Heikant organiseert haar familie dit weekend twee fietstochten ten voordele van het onderzoek naar de ziekte. “Mama was een sterke en fiere vrouw die altijd voor iedereen klaar stond”, zegt haar zoon.

Drie jaar geleden werd Sybille plots veel vergeetachtiger. Ze vergat een naam of waar haar sleutels lagen. Haar echtgenoot Christiaan voelde dat er meer aan de hand was toen zijn plichtsbewuste vrouw vergat om eten te koken voor zijn jongste zoon Gilles. “Eerst dacht ik dat ze kwaad was, maar toen ik haar vroeg wat er aan de hand was, bleek ze het gewoon vergeten.”

Later viel Sybille ook nog enkele keren zonder brandstof met de wagen of deed ze een deur wel tot drie keer open en dicht. Het verdict van de diagnose was hard: de vrouw van Christiaan en mama van John, Jolien en Gilles leed aan jongdementie. Zware jaren volgden, want Sybille werd steeds hulpbehoevender. “Eerst moesten we een beroep doen op dagopvang, daarna verhuisde ze noodgedwongen naar het rusthuis.”

Twee fietstochten

Ondanks hun lijdensweg willen haar kinderen en man toch nog iets positief verwezenlijken. “We hebben zelf gemerkt hoe weinig er nog geweten is over de ziekte van mama en het bewustzijn bij de mensen. Het doet pijn om je mama in het rusthuis te zien als vijftiger”, vertelt Jolien. Daarom zet de familie in samenwerking met taverne ’t Gelag dit weekend twee fietstochten op poten: een sneukeltocht en de ‘Memorial Sybille’: een rit van 120 kilometer voor wielertoeristen onder begeleiding.

Alle opbrengsten gaan naar het ‘Mady Browaeys-fonds’, dat onderzoek doet naar jongdementie onder leiding van professor Rik Vandenberghe. “Dat staat nog in zijn kinderschoenen. We hebben ook de hersenen en het ruggenmerg van mijn vrouw geschonken aan het fonds om onderzoek op uit te voeren. We willen er alles aan doen om te helpen dat jongere generaties op dezelfde manier getroffen worden door deze ziekte. Die is namelijk ook erfelijk. Verschillende mensen hebben zich al laten testen op het gen, sommigen blijken helaas drager.”

Ode brengen

Tegelijkertijd wil de familie ook een ode brengen aan Sybille met de fietstochten. “Mama was een sterke en fiere vrouw die altijd voor iedereen klaar stond. Die herinnering willen we levend houden”, zegt John.

De inschrijvingen voor de fietssneukeltocht zijn afgesloten. Deelnemen aan de ‘Memorial Sybille’ op zondag 11 augustus kan nog. De tocht vertrekt om 8 uur aan taverne ’t Gelag. Inschrijven ter plaatse kost 12 euro. Wie het project van de familie wil steunen kan ook een bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE46 0018 6510 0236.