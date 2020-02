Expo in Rode Loper biedt platform aan lokale kunstenaars Yannick De Spiegeleir

27 februari 2020

18u47 0 Zele In kunstgalerij De Rode Loper opende recent een nieuwe tentoonstelling met werken van lokale kunstenaars. “We willen talentvolle kunstenaars de kans bieden om hun werk te tonen aan het publiek”, zegt galerijhouder Tony Beirens.

De expo toont het gevarieerde werk van zes kunstenaars. Isidoor Van Damme maakt schilderijen in olieverf, Lise Van Cauteren op haar beurt schildert in acryl haar eigen interpretaties van bekende werken zoals ‘Het meisje met de parel’ van Vermeer met gebruik van spiegels en fotografie. Maggy Mievis brengt in acryl sterke landschappen en Axel Stevens gebruikt gouden acrylverf om gedeeltelijk of helemaal portretten te overschilderen. Marie-Ange Demuysere op haar beurt legt het leed van ‘krankzinnigen’ vast op een plaat. Anna Van Gassen tot slot brengt met haar beeldend werk een verzameling en uitbeelding rond de impact van het leven en de dood. Ook kunstfotograaf Lieven Nollet en componist Dietrich Van Ackeleyen werkten mee aan de tentoonstelling.

De expo loopt nog tot en met zondag 8 maart en is te bezichtigen op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in Galerie De Rode Loper aan de Lange Akker.