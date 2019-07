Excuus van de dag in rechtbank Dendermonde: “Materiaal voor drugsplantage? Nee hoor, dat was om champignons te kweken” Nele Dooms

16 juli 2019

Omdat hij in zijn woning betrapt werd met dozen propvol materiaal voor een cannabisplantage, moest Sabin A. uit Zele in de Dendermondse rechtbank verschijnen. De man liep in 2014 tegen de lamp. Hij kreeg toen een deurwaarder over de vloer wegens achterstallige schulden. Toen die een inventaris wilde maken, trof hij een hele resem dozen aan. Bij opening bleek er genoeg materiaal in te zitten om een drugsplantage op te zetten. A. zelf bleef dat echter halsstarrig ontkennen. “Dat heeft niets met drugs te maken. Dat is materiaal om champignons te kweken”, beweerde hij. De rechter geloofde er niets van. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel.