Europalaan (N47) krijgt scheurremmende laag: sterke hinder vanaf 17 augustus Yannick De Spiegeleir

04 augustus 2020

16u21 14 Zele Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf 10 augustus met asfalteringswerken aan de N47 in Zele vanaf de E17 tot voor de rotonde met de Dendermondsebaan. Hierbij vernieuwt de aannemer het asfalt en legt hij een scheurremmende laag aan op de rijweg. Daarnaast voorziet hij een nieuwe toplaag op het fietspad.

Er wordt in 7 verschillende fasen gewerkt. Om de hinder voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer te beperken, worden de fases 1, 2 en 7 uitgevoerd in een periode van schoolvakantie. Deze werken zullen ongeveer 2 maanden duren.

Het wegdek van de N47 is aan herstellingswerken toe: de aannemer vernieuwt het asfalt, legt een scheurremmende laag aan op de rijweg en voorziet het fietspad van een nieuwe toplaag. De timing van het aanleggen van de scheurremmende laag is sterk weersafhankelijk.

Afwisselend wordt er links en rechts van de middenberm gewerkt, waarbij het verkeer in elke rijrichting steeds over 1 rijstrook in plaats van 2 beschikt. Om dit mogelijk te maken worden er doorsteken door de middenberm gemaakt. De rijrichtingen worden van elkaar gescheiden met tijdelijke, afschermende constructies. Tussen de fases verplaatst men deze telkens ‘s nachts of in het weekend.

Ook de kruispunten binnen de werfzone worden afwisselend aangepakt. De zijtakken worden ofwel afgesloten langs de kant van de werfzone, ofwel zal het enkel mogelijk zijn om rechts in- en uit te voegen langs de kant van het verkeer. Linksafbewegingen zullen verboden zijn. Alle verkeer (zowel gemotoriseerd, fietsers als voetgangers) op de zijtakken van de kruispunten wordt omgeleid via de er naastliggende kruispunten. De fietspaden langs N47 worden in de werkzone in beide richtingen afgesloten.

Fietsers volgen een omleiding via Hof ten Goededreef, Lokerenbaan, Spoorwegstraat, Koningin Astridplein, Alois De Beulelaan, Zandberg en Dendermondebaan.

Ook het fietspad langs de spoorweg is een alternatief voor de route langs N47.