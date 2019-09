Etienne en Lisette vieren diamanten huwelijk Yannick De Spiegeleir

09 september 2019

10u07 0 Zele Etienne Poppe en Lisette De Block vierden onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk.

Het echtpaar kreeg samen 1 dochter: Martine. Ze hebben ook twee kleinkinderen Sarah en Toyah en twee achterkleinkinderen Mona en Lara. “We leerden elkaar kennen op de donk in de ‘Riviera’. Het was meteen liefde op het eerste zicht”, vertelt het koppel. Etienne kwam Lisette altijd ophalen met zijn scooter. Anderhalf jaar na hun eerste ontmoeting was Lisette in verwachting van Martine en trouwden ze. Etienne was wegenwerker en later klusjesman bij het OCMW. Lisette verdiende de kost als kleermaakster.