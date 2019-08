Etienne en Julia vieren gouden jubileum Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2019

13u51 1 Zele Etienne Van Uytfanghe en Julia Cauwel uit Zele vierden onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk in de Elzas in Frankrijk.

Het koppel leerde elkaar kennen in 1966 op de kermis in Berlare in de danszaal ‘De Kets’. Ze trouwden in de kerk van de Heikant op 2 augustus 1969. Etienne is leraar wiskunde geweest in het Sint-Lutgardiscollege in Brussel en Julia bankbediende in Brussel en Zele.

Ze kregen samen twee kinderen en drie kleinkinderen. “We vierden ons jubileum in de Elzas en het was super. We hopen dat onze gezondheid goed blijft zodat we nog wat kunnen genieten”, aldus Etienne en Julia.