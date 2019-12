Etienne (62) trekt na 40 jaar stekker uit bakkerij op Avermaat: “Appreciatie van klanten doet enorm veel deugd” Yannick De Spiegeleir & Johan Picqueur

14u12 0 Zele In Avermaat opende Etienne Van De Steene dinsdag de laatste keer de deuren van zijn bakkerij. Trouwe fans zullen zijn befaamde koffiekoeken en Berlijnse bollen missen. “Sommige klanten hebben zelfs geweend toen ik hen het nieuws vertelde.”

Samen met zijn vrouw Martine nam Etienne de bakkerij over van zijn vader in 1979. Op dat moment telde Zele nog 27 bakkers. “Nu ik stop schieten er nog acht over. De stiel is er niet makkelijker op geworden. Er komen steeds normen en regeltjes bij en niet iedereen ziet het zitten om elke nacht opnieuw op te staan om te bakken. Een kentering zal er niet snel komen, vrees ik.”

Begin dit jaar begon Etienne aan zijn pensioen te denken. “In februari is mijn vrouw hervallen van borstkanker. Ze is momenteel aan het revalideren en ik wil meer tijd voor haar kunnen maken. Al die jaren hadden wij nooit tijd om op een vrijdag- of zaterdagavond samen iets te doen. Dat zal nu gelukkig veranderen;”

Toch zal hij zijn zaak straks missen. Als één van de weinige bakkers leverde Etienne nog brood en koeken aan huis. “Heel wat mensen hebben mijn afscheidscadeautje gegeven. Sommigen hebben zelfs traantjes gelaten. ‘Wat doe je ons nu aan?’, zeiden ze. Die appreciatie doet enorm veel deugd. Ik wil mijn trouwe klanten nog eens uitdrukkelijk bedanken voor hun jarenlange steun.”

Veertien jaar geleden kregen Etienne en Martine een mokerslag te verwerken toen hun dochter Sofie verongelukte in Amerika. “Er gaat geen dag voorbij dat ik aan haar denk. Op onverwachte momenten krijg ik het nog altijd lastig”, vertelt hij.

Driekoningenbrood

De machines van zijn bakkerij zijn intussen al verkocht. “Een opkoper gaat ze binnenkort ophalen en verschepen naar Egypte. Enkel de oven blijft hier”, vertelt Etienne. Begin volgende week bakt Etienne nog één allerlaatste keer driekoningenbrood samen met een gelegenheidsteam van vier trouwe vrijwilligers. Een traditie die al 35 jaar meegaat in de Avermaatwijk.

“In de jaren 80 zat ik in het oudercomité van de plaatselijke school en om wat geld in de kas te brengen, stelde ik voor om driekoningenbrood te bakken.” Het eerste jaar bakte Etienne 237 broden. Vorig jaar kwamen er 1.237 stuks uit de oven. “De kans is groot dat we ons record straks breken, want heel wat mensen hebben al laten weten dat ze dit jaar extra broden gaan kopen omdat het de laatste keer is.” Wie nog een driekoningenbrood wil bestellen kan nog tot en met maandag contact opnemen met Etienne.