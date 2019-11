Eoly organiseert infomarkt over gecontesteerde windmolen Yannick De Spiegeleir

27 november 2019

17u17 2 Zele In de parochiezaal van Durmen organiseert Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group donderdag een infomarkt over haar plannen voor de bouw van een windturbine in de industriezone in Zele.

De plannen voor de inplanting van een nieuwe windmolen veroorzaakten de afgelopen weken heel wat deining bij de bezorgde inwoners van Durmen, die vrezen voor de leefbaarheid in hun wijk.

Eoly nodigt de omwonenden nu uit op een infomarkt waar ze volgens de ontwikkelaar met al hun vragen terecht kunnen bij de experten, die het gesprek willen aangaan. Stephan Windels vult aan: “We vinden het heel belangrijk om de mensen correct en transparant te informeren en zijn steeds bereid om in dialoog te gaan. De experts van Eoly staan daarom klaar om de vragen van de buurtbewoners te beantwoorden. De infomarkt is doorlopend open van 17 tot 20 uur.”

Op de infomarkt zal er ook een ideeënbus staan, waarin buurtbewoners hun creatief idee of voorstel kunnen meegeven, omdat wij geloven dat wij samen meer kunnen bereiken in de strijd tegen de klimaatverandering. “Eoly wil de mensen uit de omgeving op die manier sterker bij het project betrekken en een bijdrage aan de verfraaiing en het meer duurzaam maken van de omgeving leveren. Wij willen graag constructieve voorstellen in dialoog samen uitwerken. Wie suggesties heeft mag die nu al overmaken aan info@eoly.be”, aldus Windels.