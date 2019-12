Eindejaarsactie op dinsdagmarkt Yannick De Spiegeleir

04 december 2019

17u37 0 Zele Om het jaar feestelijk af te sluiten organiseert de gemeente in samenwerking met de marktkramers een eindejaarsactie waar heel wat mooie prijzen vallen te winnen.

De wekelijkse dinsdagmarkt nieuw leven inblazen was één van de doelstellingen van het nieuwe Zeelse gemeentebestuur van CD&V en Leefbaarder Zele. “Met een eindejaarsactie wil de gemeente in samenwerking met de marktkramers een extra inspanning doen voor de marktbezoekers”, zegt bevoegd schepen Jos Withofs (CD&V). “Eén van de inspanningen vanuit het bestuur zijn de twintig extra kramen die verschenen op onze wekelijkse markt. De volgende geplande actie is de eindejaarsactie.”

Tijdens de maand december is de dinsdagmarkt zeker een bezoekje waard. De marktkramers en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar en zetten een spaaractie op touw. “Gedurende heel de maand krijg je bij elke aankoop op de markt een stempel. Na drie stempels beschik je als bezoeker al over een volle spaarkaart waardoor je kans maakt op een mooie prijs”, licht schepen Withofs toe.

De spaaractie loopt op 3, 10, 17 en 24 december. De volle spaarkaarten worden in een verzamelbus verzameld die aan de ingang van de kerk staat. Naast enkele goedgevulde trolleys worden er ook 40 bonnen verdeeld ter waarde van tien euro.

Op 21 januari 2020 vindt de trekking plaats. De winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op de wekelijkse markt op 28 januari 2020 in aanwezigheid van Jos Withofs en de Belleman.