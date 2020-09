Exclusief voor abonnees Eden Hazard en Thibault Courtois voetballen binnenkort op Zeelse grasmat: Grassmax systems legt hybride grasmat in iconische stadion van Real Madrid Koen Baten

04 september 2020

15u57 2 Zele Het Zeelse grassmax systems is op dit moment bezig met een hybride grasmat aan te leggen in het voetbalstadion van Real Madrid. Doelman Thibault Courtois en spits Eden Hazard spelen dus binnenkort op een grasmat van Belgische makelij. “Wij zijn bijzonder fier dat we dit als nieuw bedrijf kunnen doen”, zegt directeur Marc Vercammen.

Een jaar geleden richtte Marc Vercammen zijn eigen bedrijf op samen met nog drie andere personen. De jaren daarvoor deed hij ervaring op bij het voormalige Desso in Dendermonde. Zij hadden toen een patent op dit soort grasvelden, maar dat verviel en Marc besloot dan om meteen zijn eigen zaak uit de grond te stampen. De man is geboren en getogen in Zele, maar werkte in het verleden ook al samen met de groundskeeper van Real Madrid. “Hij zat toen nog bij Arsenal, maar verhuisde een tijdje geleden naar de Spaanse ploeg”, vertelt Marc. “Hij nam plots contact op met mij dat het Bernabeu stadion volledig vernieuwd moest worden", klinkt het.

