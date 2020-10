Economische Ronde door Oost-Vlaanderen van CD&V-politici houdt halt in Zele Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2020

12u21 0 Zele Via bedrijfsbezoeken in zoveel mogelijk Oost-Vlaamse steden en gemeenten willen CD&V-parlementsleden Leen Dierick en Robrecht Bethuyne en CD&V-gedeputeerde Leentje Grillaert kijken en luisteren hoe ze de economie nog beter kunnen steunen. Deze week hielden ze onder meer halt in Zele. “Heel wat economische sectoren hebben moeite om overeind te blijven", klinkt het.

“Naast corona komen er ons nog heel wat economische uitdagingen tegemoet en daartegen willen we ons zo goed als mogelijk wapenen,” aldus Leen Dierick (CD&V), federaal parlementslid en lid van de Commissie Economie. “Redenen genoeg dus om een ‘economische ronde door Oost-Vlaanderen’ op te zetten om de vinger aan de pols te houden.”

“Wij willen in gesprek gaan met lokale ondernemers om te ervaren waar hun grootste noden zitten en welke verwachtingen ze hebben. Aftasten welke stappen wij als overheid nog kunnen zetten”, vult Robrecht Bothuyne aan. Hij is Vlaams parlementslid, voorzitter van de Commissie Economie en auteur van de Vlaamse relanceresolutie. “Het gaat erom meer te weten over de manier waarop ondernemers omgaan met duurzaamheid, hun aanwervingspolitiek, hun reacties op de huidige relancemaatregelen maar ook hun tips en ideeën mee te nemen en hierrond verder te werken.” Leentje Grillaert, Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor landbouw, toerisme en middenstand (allen economische sectoren met noden en verwachtingen), besluit: “Vorige week brachten we nog een bezoek aan enkele ondernemers in Zottegem, vandaag gaan we langs bij ondernemers uit Zele in aanwezigheid van burgemeester Hans Knop en schepen van Lokale Economie Jos Withofs. In Zele bezoeken we het design en printing bedrijf 3Motion, tandartsenpraktijk Dentius en geitenboerderij ’t Leenhof.”

Motor van lokale gemeenschap

“Lokale ondernemers vormen de motor van de onze lokale gemeenschap. Ze zorgen voor tewerkstelling, ondersteunen het verenigingsleven, zetten onze gemeente op de kaart ... dat ondernemerschap faciliteren en ondersteunen is voor ons als gemeentebestuur een belangrijke beleidsprioriteit. Als gemeentebestuur willen we echt partner zijn en met duurzame initiatieven een win-win creëren”, aldus schepen van Lokale Economie Jos Withofs.