Dulle dorpsdagen pakt uit met coronaproof concept: drie leden sluiten zich op in glazen box en maken drie dagen lang radio Koen Baten

23 juli 2020

Normaal zou dit weekend in de Heikant in Zele alles in het teken staan van de Dulle Dorpsdagen. Het wijkfeest zorgt elk jaar voor een mooie en leuke bijeenkomst met de hele buurt, maar door de huidige coronacrisis is dat nu niet mogelijk. De jeugd werkte evenwel een alternatief uit en zal drie dagen lang vanuit een glazen kooi radio maken en zorgen voor een leuk moment. "Op deze manier kunnen we toch nog iets organiseren", zegt Peter Rupus.

Julie, Bernier en Birgen zullen zich vanaf vrijdagavond om 18 uur laten opsluiten in het glazen huis om radio te maken. Vanaf dan zullen ze vijftig uur in de kooi blijven en live radio maken tot zondagavond 20 uur ‘s avonds. “In tussentijd zullen er ook gasten uitgenodigd worden voor een gesprek en is er de mogelijkheid om zelf liedjes aan te vragen", zegt Rupus. “Er zullen ook een aantal kleine activiteiten worden georganiseerd, maar die zullen volledig coronaproof verlopen", klinkt het. Er zal onder meer ook een soort ‘Container Cup’ gehouden worden met de fiets en nog enkele andere kleine activiteiten, waarbij telkens de nodige hygiënemaatregelen zullen worden voorzien.

Veilig

De organisatie wil ten alle tijden vermijden dat er besmettingen opgelopen worden door het coronavirus. “Deze editie is niet zoals we het gepland hadden, maar we zijn wel blij dat we nog iets kunnen organiseren op een veilige manier.” Het was de jeugd die met het idee op de proppen kwam om dit concept te organiseren. “Iedereen reageerde meteen enthousiast op hun voorstel en we besloten er dan vol voor te gaan", klinkt het. “Op deze manier kunnen we zelf nog iets organiseren, en geven we ook de buurt een fijn gevoel in deze moeilijke tijden.”

Tafel reserveren

De radioshow zal ook via YouTube te volgen zijn en valt ook online te bekijken voor als er te veel volk ter plaatse zou komen. “Wie wil langskomen moet wel op voorhand een tafel reserveren via onze website. We hebben ook maar een beperkt aantal tafels kunnen plaatsen in onderling overleg met de gemeente”, klinkt het. Dit kan via www.dulledorpsdagen.be. Ook de bezoekers mogen hun eigen drank meebrengen. “Het is niet de bedoeling om winst te maken zoals andere jaren, maar we hopen natuurlijk wel break-even te draaien", aldus Peter Rupus.

Daarnaast organiseert het comité ook een fietstocht van twintig tot zeventig kilometer. Dit kan je op een dag of op meerdere dagen afleggen tussen 24 juli en 31 augustus. Er zijn leuke prijzen te winnen met de fietstocht.