Drugsdealer en koper opgepakt tijdens uitvoeren van drugdeal Koen Baten

07 november 2019

20u29 0 Zele De politiezone Berlare/Zele heeft dinsdag vijf november een drugsdealer en een koper gearresteerd in de Moerstraat in Zele. De politie kon de verkoper op heterdaad betrappen.

Er werden enkele meldingen gedaan bij de politiezone over mogelijke drugsdeals in de omgeving van Zele. Met een anoniem voertuig konden ze in de Moerstraat een deal op heterdaad betrappen. De verkoper hield zich eerst voor als een minderjarige, maar na medisch onderzoek bleek dat hij wel degelijk meerderjarig was.

Het gaat om een 20-jarige man met de Algerijnse nationaliteit. Hij werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden.