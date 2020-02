Douane arresteert 14 personen na inval bij illegale productiesite van sigaretten in Zele Namaaksigaretten in beslag genomen ter waarde van 12,2 miljoen euro. Koen Baten

17u07 12 Zele De douane heeft in Zele, Dendermonde en De Klinge een bende opgerold die zich bezighield met de productie van namaaksigaretten. De productiesite bevond zich in Zele waar er twee productielijnen en een verpakkingslijn werden aangetroffen. Ook in Dendermonde opereerde de bende.

Het onderzoek naar de handel met namaaksigaretten was al een hele tijd bezig. Maandag vielen in Zele en Dendermonde de diensten van de douane binnen op verschillende plaatsen. Ook in De Klinge werd een inval gedaan die gelinkt kan worden aan de bende. Op de twee plaatsen in Zele en Dendermonde was een grote handel in namaaksigaretten opgestart.

In Zele werd er een illegale productiesite met twee lijnen en een verpakkingslijn aangetroffen. Er werden ook maar liefst 11,5 miljoen namaaksigaretten en 22 ton versneden tabak gevonden. De tabak diende nog voor het aanmaken van de namaaksigaretten. Daarnaast werd er ook een woning doorzocht in Zele. Daar trof de douane nog eens 60.000 namaaksigaretten aan, meer dan 150 kilogram roltabak en een vuurwapen.

Er konden veertien personen worden opgepakt. Het gaat dan om tien Oekraïners en vier Polen. Elf van de aangehouden personen werden opgepakt op de illegale productieplaats in Zele. Het onderzoek loopt nog verder. Het is niet duidelijk of er nog aanhoudingen zullen volgen.

Ook in Dendermonde werd er een grote illegale versnijdingssite aangetroffen met een lijn om de sigaretten te snijden. Er was ook nog infrastructuur aanwezig om een tweede lijn aan te maken. Ook hier werd maar liefst 14 ton tabak in beslag genomen voor het aanmaken van de sigaretten. Op een derde locatie in De Klinge werd een voorraad aan sigarettenmachines aangetroffen. Deze waren nog niet in gebruik genomen.

De nagemaakte sigaretten waren vooral van het merk Richmond, Rothmans en Marlboro. Vermoedelijk was de lading bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. De waarde van de sigaretten en de ontdoken rechten op de sigaretten brengt op de markt ongeveer 12,2 miljoen euro op.