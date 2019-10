Doorbraak in verdwijning Brian Borms (23)? Politie doorzoekt huis van gedetineerde in Zele Koen Baten

11 oktober 2019

15u06 48 Zele In een woning in de Bosstraat in Zele is de civiele bescherming momenteel op zoek naar het lichaam van Brian Borms. Dat bevestigt Patrick Willocx van de federale politie.

Meer informatie wil de politie op dit moment niet kwijt. Of de vermiste jongeman effectief aangetroffen werd, wordt op dit moment niet bevestigd. De bewoner van het huis in Zele zou al een tijdje in de gevangenis zitten voor andere feiten.

Brian Borms verliet de ouderlijke woning in Zele op 31 mei 2017. De toen 23-jarige Brian vertrok richting Antwerpen, maar keerde nadien terug naar Lokeren. Daar volgde een telefoontje naar zijn moeder om hem te komen halen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

Zijn gsm-signaal werd het laatst in Overmere opgepikt en daar organiseerden de speurders al verschillende zoektochten. In juni 2018 werd met een grote kraan nauwgezet gegraven in een deel van een weide in Overmere in de hoop een spoor te vinden van de vermiste twintiger.

Later meer...