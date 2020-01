Doek valt eind juni voor schooltje Kamershoek: “Minder jonge kinderen in de wijk” Yannick De Spiegeleir & Johan Picqueur

23 januari 2020

18u09 5 Zele Eind dit schooljaar stopt het verhaal voor het Zeelse wijkschooltje Kamershoek. Met slechts 7 leerlingen in de enige kleuterklas blijkt de afdeling van basisschool De Vlinderboom niet levensvatbaar. “Alle kinderen kunnen vanaf volgend schooljaar terecht in onze vestiging in de Avermaatwijk”, zegt Luc Herwege, directeur van De Vlinderboom.

Een grote school is de kleuterafdeling van De Vlinderboom in Kamershoek nooit geweest, maar volgens het Decreet moet elke school minstens twaalf leerlingen tellen. Vorig jaar al luidden juffen Ilse en Tina de alarmbel toen er slechts negen leerlingen in hun klas zaten, maar de noodoproep bleef jammer genoeg zonder gevolg.

Dit jaar startten slechts 7 leerlingen aan het nieuwe schooljaar nadat 2 leerlingen de overstap maakten naar de lagere school. Directeur Luc Herwege ziet geen andere optie dan het schooltje op te doeken. “Eigenlijk hadden we volgend jaar nog een schooljaar verder kunnen doen, maar we wilden deze beslissing tijdig naar de ouders communiceren zodat ze tijdig een alternatief konden vinden voor hun kinderen.” In de praktijk zullen wellicht alle leerlingen volgend jaar de overstap maken naar de nabijgelegen vestiging in de Avermaatwijk.

Flyercampagne

Aan de gedreven juffen zal de sluiting niet gelegen hebben. Met onder meer een flyercampagne en andere charmeoffensieven probeerden zij ouders alsnog om kinderen naar hun school te sturen. Ook de troeven van de school springen in het oog. Het gebouw ligt in het groen, naast een boerderij. De kleuters kunnen er zich uitleven in een grote tuin met speeltuigen én kippen. “Als de schooldag hier afgelopen is, voer ik de kinderen met mijn eigen auto naar de naschoolse opvang in Avermaat, maar sommige ouders vinden het handiger om hun kinderen meteen naar Avermaat te sturen. Zeker als hun zus of broer er al op de lagere school zit, zodat ze hen niet op verschillende locaties moeten ophalen”, verduidelijkte juf Ilse vorig jaar in onze krant.

Directeur Herwege stipt aan dat De Vlinderboom zeker nog gemotiveerd was om de school wél open te houden als er voldoende leerlingen waren. “We hebben altijd achter de kleinschalige aanpak gestaan, maar dit is jammer genoeg geen eenmalige dip. In de buurt van de school wonen er ook minder jonge kinderen. Dit is een keuze van het gezond verstand.”

De juffen en de leerlingen zullen het komende schooljaar nog het beste maken van hun laatste maanden op Kamershoek. Wat er daarna met het schoolgebouw zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De school gebruikt het pand in erfpacht. “Die beslissing komt uiteraard toe aan de eigenaars van het gebouw”, besluit de directeur.