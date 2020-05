Dinsdagmarkt keert pas terug op dinsdag 26 mei Yannick De Spiegeleir

17 mei 2020

15u33 0 Zele De Nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet om terug markten te organiseren. Het Zeelse gemeentebestuur heeft echter beslist om nog een weekje langer te wachten met de heropstart uit veiligheidsoverwegingen.

De voorbije dagen werd hard gewerkt aan de voorbereiding van de heropstart van de Zeelse markt. “Maar we willen in het belang van ieders veiligheid niet overhaast te werk gaan. Om alles op de best mogelijke manier te organiseren en voldoende tijd te hebben om daarover te communiceren, hebben we er daarom voor gekozen de markt in Zele pas volgende week opnieuw te openen”, luidt het. Meer details volgen na de definitieve goedkeuring van het aangepaste inrichtingsplan door de gemeentelijke crisiscel.