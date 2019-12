De Wiek viert vijfjarig bestaan met Winterfeest Yannick De Spiegeleir

03 december 2019

14u25 0 Zele De Wiek bestaat vijf jaar en dat willen ze in Zele niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Dit weekend kan je op vrijdag 6 en zaterdag 7 december in de omgeving van het gemeenschapscentrum terecht voor een outdoor winterfeest.

“Het wordt een feest vol gezelligheid met live muziek, origineel streetfood en betoverende animatie voor jong en oud in een uniek decor”, zegt schepen van Cultuur Thomas Bauwens (CD&V). Vergeet tijdens het feestweekend even de hele wereld om je heen en laat je toekomst voorspellen door een waarzegster of laat je innemen door één van de vurige welkomstacts.

Kunstschaatsbaan

Ook een kunstschaatsbaan, winterspringkasteel, lampionnen versieren en gekke kapsels behoren tot het aanbod. “Het uniek decor met honderden verlichte rozen is absoluut de moeite waard om eens te komen bekijken”, nodigt de schepen uit.

Op het menu staat een grote keuze aan winters comfort food zoals stoofpotjes, een dampende kom soep, pulled pork, suikerwafeltjes, pannenkoeken… Ook warme chocolademelk, glühwein, jenevers, kerstbieren en bubbels en verschillende soorten koffies zullen niet ontbreken. “We hebben ook een beroep gedaan op verschillende lokale verenigingen die mee participeren aan het feest door bijvoorbeeld het verkopen van drank, eten, toezicht op de schaatsbaan, animatie,…”, besluit Bauwens.

Het Winterfeest vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 december van 18 tot 23 uur. Winterfeest De Wiek gaat door op de parking van GC De Wiek, Dendermondebaan 8. De inkom is gratis.