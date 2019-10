De Kolleblomme deelt voedselpakketten uit op gemeenteraad Yannick De Spiegeleir

18 oktober 2019

12u44 0 Zele Op de Werelddag van verzet tegen armoede hebben Welzijnsschakel en Ontmoetingshuis De Moazoart voedselpakketten uitgedeeld aan de leden van de gemeenteraad.

“We worden dagelijks geconfronteerd met kansarmoede. Bijvoorbeeld op scholen merken we dat brooddozen te weinig, eenzijdig en onvoldoende voedzaam gevuld zijn. Ook bij ouderen, die vaak alleen wonen, is een gezonde en volwaardige maaltijd helaas geen ‘dagelijkse kost’”, zegt Joris Van Doorsselaere. “Om de gemeenteraadsleden te laten inleven hebben we daarom een voedselpakket gemaakt. Het is een aanzet om ieder van ons te doen nadenken over deze situatie. Die jammer genoeg herkenbaar is voor vele gezinnen en ouderen.”

De boodschap kwam binnen bij de gemeenteraadsleden. “We engageren ons om de komende jaren, samen met hen, een écht armoedebeleid uit te bouwen”, zeggen burgemeester Hans Knop (CD&V) en schepen van Onderwijs en Gezinsbeleid Tineke Lootens (CD&V).