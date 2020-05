Creatief met corona: Zeels bedrijf Jackprint ontwikkelt gamma met producten op maat van COVID 19-crisis Yannick De Spiegeleir

22 mei 2020

10u12 0 Zele De coronacrisis stelt de bedrijfswereld voor grote uitdagingen. Bij Jackprint in Zele bleven ze echter niet bij de pakken zitten. Met transparante roll-up schermen, desinfectie displays en kits met handgels en mondmaskers ontwikkelden de ontwerpers van de specialist in visuele communicatie haar eigen COVID-19 productlijn.



Als dochter van moederbedrijf 3Motion richt Jackprint zich op particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Ook de Zeelse specialist in visuele communicatie ontsnapt niet aan de impact van de crisis. “Wij zijn ook actief in de standenbouw voor evenementen. Die is nagenoeg stilgevallen”, zegt Gerd Mouton van 3Motion. “Ook heel wat andere bedrijven waar we mee samenwerken, hebben het niet onder de markt.”

Maar creativiteit is de tweede natuur bij 3Motion en Jackprint. “We merkten dat de vraag naar bepaalde producten enorm toenam. Zo hebben we vorige maand meer vloerstickers verkocht dan vorig jaar in zijn geheel”, weet Mouton. Mondmaskers, handgel, plexiglas. Het zijn producten waar woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen maar ook kleine zelfstandigen en particulieren in deze coronatijden naarstig naar op zoek zijn. Thomas Van Den Bussche en Jasper Van Buggenhout van Jackprint bedachten een aanbod op maat.

Displays voor desinfecterende gel

Het COVID 19-gamma blijkt een schot in de roos. De aanvragen stromen binnen. “Van onze displays voor desinfecterende gels hebben wel al ongeveer 800 exemplaren verkocht. Onder meer supermarktketen LIDL maakt er van gebruik voor haar vestigingen.” Jackprint wil ook haar maatschappelijke rol vervullen. Daarom biedt het een korting aan op haar COVID 19-gamma voor scholen en zorginstellingen. “Ook naar de transparante roll-up schermen is veel vraag: van slagers tot grote bedrijven.”

(lees verder onder de foto)

De coronacrisis stelt de samenleving op de proef, maar ook in moeilijke tijden moet er kunnen gelachen worden vinden ze bij Jackprint. Daarom ontwikkelden het bedrijf ook een persiflage op de bekende ‘Waar is Wally’-boeken met het logo van hun bedrijf. “In tegenstelling tot Wally die goed verstopt is, moet je bij ons niet ver zoeken naar het figuurtje dat ons bedrijf vertegenwoordigt. Hij staat op een eenzame vlakte. Een knipoog naar de lockdown waar je de eerste weken amper iemand op straten of pleinen zag lopen. Hoewel het gewoon een grapje was, kregen we al aanvragen binnen om te bestellen. Dat hadden we op voorhand niet verwacht.”

Meer info: https://jackprint.be/