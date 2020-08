Coworking Zele opent deuren in Schrijnwerkersstraat Yannick De Spiegeleir

24 augustus 2020

14u29 0 Zele Er is een nieuw coworking initiatief in Zele. Vanaf nu kunnen ondernemers, freelancers, coaches, … terecht in een professionele omgeving waar ze ofwel een kantoor kunnen huren, ofwel een showroom, vergaderzaal of een deel van het magazijn. Of gecombineerd allemaal samen.

Coworking Zele bevindt zich tussen Antwerpen en Gent, op enkele minuten van de E17. Met die vlot bereikbare verbinding willen ze het verschil maken. “We hebben er bewust voor gekozen om niet in het centrum van een stad of gemeente te zitten. Wij gaan net voor de ondernemer die snel de baan op wil zijn om prospecten of klanten te bezoeken of die zijn klant zonder fileleed tot bij hem wil loodsen. Dankzij onze unieke ligging kunnen we ook leveranciers vlot ontvangen. We zijn voorzien van een loskade waarmee goederen meteen op hun plaats terecht komen in ons beveiligd magazijn”, zegt initiatiefnemer Jeroen Dombrecht.

(lees verder onder de foto)

Zoektocht naar kandidaat-huurders

Voor de invulling van de vrije plaatsen op kantoor, de showroom als het magazijn is coworking Zele momenteel op zoek naar geschikte huurders. “Momenteel huizen in dit gebouw al Dombrecht distribution, actief in sloten en de firma checkmade, actief in toegangscontrole- en automatisatie. We zoeken vooral ondernemers die ons aanvullen. Mensen die hun klanten in een professionele omgeving willen ontmoeten en die bereikbaarheid ook heel belangrijk vinden. Of dat nu een startende ondernemeing is, een coach, freelancer of een ervaren kleine kmo, iedereen is welkom.

Wie graag meer wil weten, kan Coworking Zele contacteren via info@coworkingzele.be of telefonisch via 052/44.74.84