Coronavirus trekt streep door Roparun 2020: “Gezondheid komt op de eerste plaats” Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

13u10 2 Zele De Zelenaars zullen een jaartje langer moeten wachten voor een nieuwe doortocht van Roparun. “Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en de verspreiding van COVID-19 waar mogelijk tegen te gaan”, klinkt het bij de Stichting Roparun.

Elk jaar opnieuw telt Zele af naar de doortocht van Roparun waarbij verschillende teams in estafette van Parijs naar Rotterdam lopen en fietsen. Vorig jaar nog werd Zele voor de elfde keer tot Roparunstad uitgeroepen omwille van de feestelijke doortocht. Dit jaar luidde het thema Fiesta Mexicana!, maar corona gooit nu roet in het eten.

“Als organisatie die zich inzet voor het welzijn van zieke mensen, vinden wij het onze verplichting om veiligheid en gezondheid altijd de hoogste prioriteit te geven. Niet alleen een verplichting naar hen, maar naar de hele samenleving”, zegt Wiljan Vloet, directeur van Stichting Roparun. “We begrijpen dat deze beslissing een grote teleurstelling is voor alle betrokkenen, maar wij gaan er alles aan doen om in 2021 weer een prachtig evenement neer te zetten.” De verschillende Zeelse teams die deelnemen aan het gebeuren kunnen zich volledig vinden in de beslissing.

Geen Ronde van Zele

“De beslissing is drastisch, maar noodzakelijk. In navolging van Roparun en als organiserende vereniging van de ‘Ronde van Zele’ nemen wij ook onze verantwoordelijkheid in het belang van onze gezondheid en van de deelnemers, hierdoor zien wij ons ook genoodzaakt om de ‘Ronde van Zele 2020’ te annuleren, helaas. De twintig teams die al zijn ingeschreven, krijgen hun inschrijvingsgeld terug”, klinkt het bij de Kloddelopers.

Het nieuwe Zeelse team, de Gratielopers, zullen hun debuut in de Roparun, met een jaartje moeten uitstellen. “Zoals de overheid het overschrijft, hadden we al langer beslist om enkel nog individueel te trainen en niet meer in groep. We begrijpen deze beslissing dan ook volledig. Het gaat tenslotte om de gezondheid van ons allemaal”, zegt Najib El Kejairi.

Schepen van Evenementen Jos Withofs (CD&V) kan nog geen duidelijkheid scheppen of er eind mei alsnog een kleinschalig evenement volgt in Zele ter vervanging van Roparun. “Daar kunnen we nu zeker nog geen uitspraken over doen. Als de impact van het coronavirus gaat liggen, kunnen we alle Zeelse betrokkenen rond de tafel brengen, maar daar is het uiteraard nog veel te vroeg voor. De kans is groot dat we het Mexicaanse thema gewoon een jaartje uitstellen naar 2021.”