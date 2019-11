Coderdojo Zele zoekt helpende handen Yannick De Spiegeleir

05 november 2019

15u51 1 Zele Coderdojo, een vzw van de gemeente Zele die kinderen en jongeren wegwijs wil maken in de digitale wereld, is op zoek naar helpende handen.

“We willen kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de wondere wereld van programmeren”, zegt Thomas Bauwens, schepen van Informatica en Bibliotheek, die het initiatief nam voor de opstart van de werking in Zele. “Maar we zijn nog volop op zoek naar vrijwilligers. Dat hoeven niet per sé IT-goeroes te zijn. Een passie voor IT of programmeren, of gewoon veel goesting om de kinderen te begeleiden, is meer dan voldoende. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe meer kinderen we kunnen begeleiden.”

Coach en cook

“Concreet zijn we op zoek naar twee soorten profielen. De ‘coach’ helpt de kinderen in hun digitale zoektocht en heeft idealiter een passie voor ICT. De ‘cook’ helpt met de praktische organisatie van de club. Ze verzorgen de administratieve en logistieke ondersteuning.” zegt Lotte Van Doorsselaere, de vrijwilliger die de hele werking mee wil ondersteunen en de lead neemt voor de opstart.

“We organiseren daarom een infomoment op zaterdag 30 november om 10 uur in de bibliotheek in Zele. Iedereen die graag meer wil weten over wat dit allemaal zal inhouden, is meer dan welkom.

Je hoeft nog geen concreet engagement aan te gaan. We willen elke geïnteresseerde begeleider op dat moment informeren over de werking”, besluit Lotte.

Heb je wel interesse, maar kan je niet komen naar de infosessie? Of heb je nog vragen? Contacteer dan gerust Lotte Van Doorsselaere: lotte.vandoorsselaere@outlook.com.