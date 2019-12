CD&V en Leefbaarder Zele stellen speerpunten meerjarenplan voor: “Ondergrondse parking onder Zandberg” Yannick De Spiegeleir

17 december 2019

15u21 13 Zele De bestuursmeerderheid van CD&V en Leefbaarder Zele trekt deze legislatuur 45 miljoen euro uit om te investeren in ruimte, infrastructuur en mensen. Eén van de opvallendste toekomstplannen is de aanleg van een ondergrondse parking onder de Zandberg.

Het Zeelse gemeentebestuur wil deze legislatuur werk maken van een autoluwe winkelkern. “Natuurlijk blijft het marktplein bereikbaar voor de wagen en ook parkeren zal beperkt mogelijk blijven, maar we zorgen toch vooral voor een aangename fiets- en wandelomgeving waarin onze winkels en horecazaken kunnen opbloeien”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V). Een randparking op de site van de brandweerkazerne moet toelaten om het marktplein om te bouwen tot een groenere verblijfsruimte. “We plannen ook een ondergrondse parking onder de Zandberg. Zo lossen we de verkeersknoop op ter hoogte van De Wiek en de nieuwe sporthal én kunnen we de Zandberg omtoveren tot een gezellig evenementenplein.”

CD&V en Leefbaarder Zele maken ook een prioriteit van fiets- en wandelveiligheid. Zo krijgt de lokale politiezone een volwaardige verkeersdienst en wordt het bedrag voor de renovatie van voetpaden verdubbeld naar 200.000 euro per jaar. Ook veilige schoolomgevingen staan hoog op het verlanglijstje. “Waar mogelijk voeren we schoolstraten in, elders komen stappers en trappers op de eerste plaats.”

Digitale dienstverlening

Er komt een centralisatie van de dienstverlening voor de burger. “Het oude postgebouw wordt een deel van het gemeentehuis. Door maximaal te digitaliseren, maken we onze werking ook een stuk moderner en klantvriendelijker”, klinkt het.

Daarnaast wordt er werk gemaakt van de strijd tegen (kinder)armoede. “Het is geen geheim dat onze gemeente kampt met hoge (kinder)armoedecijfers. We verhuizen ROTZ (Huis van het Kind) en onze sociale dienstverlening naar het oude postgebouw voor een betere samenwerking.”

Ook groene en propere straten staan hoog op de agenda van de bestuursmeerderheid. “Ons gemeentelijk veegplan is intussen ruim getest en versterkt”, zegt schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele). “Met het nieuwe recyclagepark moderniseren we de afvalinzameling. En we verhogen de strijd tegen onkruid, zwerfvuil en sluikstorters. De zwerfvuilcamera steekt daar een handje toe.”

Verder staan er ook een aantal belangrijke woonprojecten op stapel in Zele. De oude seniorenwoningen in het Lindenhof worden vervangen door moderne assistentiewoningen en er wordt nauw samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij voor het project in de Stokstraat en de aanleunwoningen in de Lange Akker. De oude sporthal VHVD maakt plaats voor een klimaatvriendelijke woonwijk.

Staan ook nog in de steigers: de nieuwe gemeentelijke sporthal die volgend jaar opent, een nieuwbouw voor de gemeentelijke kleuterschool en de nieuwe brandweerkazerne waar nog twee opties circuleren: de huidige locatie en de site Friswit.

Schepen van Financiën Thomas Bauwens (CD&V) stipt aan dat ook het financiële huiswerk is gemaakt. “We zetten de beschikbare centen optimaal in en maken gebruik van het gezonde investeringsklimaat met zijn lage rentes. Ondanks alle voorziene projecten blijven de gemeentefinanciën gezond, met reserve voor de toekomst en zonder algemene belastingverhoging voor de gezinnen.”