Buurtgedruis dekt zondag ‘Langste Tafel’ in Kloosterstraat Yannick De Spiegeleir

24 mei 2019

11u45 0 Zele In de Kloosterstraat vindt zondag een nieuwe editie plaats van het gezellige Buurtgedruis. Op het programma van het duurzame evenement staan workshops, optredens en ’s middags kan je aanschuiven voor een lunch aan De Langste Tafel. “Het is dé gelegenheid bij uitstek om gezellig samen te zijn en nieuwe smaken te leren kennen”, zegt medeorganisator Fien Van der Slycken.

Een doedelzakoptreden, een workshop waarbij je te weten komt hoe je je geliefkoosde planten in leven houdt of een sessie ouder-kindyoga. Het is slechts een beperkte greep uit het ruime aanbod aan activiteiten waar je zondag aan kan deelnemen tijdens Buurtgedruis. Tussen 11 en 14 uur kan je aanschuiven aan De Langste Tafel. “Breng een zelfbereid gerecht mee en presenteer het op de langste tafel. Iedereen kan gratis aanschuiven. Geen tijd om zelf iets in mekaar te boksen. Laat je smaakpapillen overdonderen door exotische gerechtjes die ter plekke gemaakt worden”, klinkt het uitnodigend. Ook de lokale horeca en middenstand springt mee op de kar. Zo kan je terecht in de Wereldwinkel, het Gildenhuis, De Kroon, ’t Verdriet, De Lantaarn en jeugdhuis Juvenes om je dorst te lessen. Koffietjes worden voorzien door Ontmoetingshuis Kolleblomme vzw en een lokaal brouwsel proef je bij Brouwerij De Donder! Voor een heerlijk hoeve-ijsje moet je bij Verse hoeveproducten ‘t Klein Veldeken zijn in de namiddag.

Meer info vind je op de Facebookpagina ‘Buurtgedruis!’.