Buurtcomité protesteert met slogans tegen plannen voor nieuwe windmolen in industriezone Yannick De Spiegeleir

28 november 2019

17u33 1 Zele Op een infomarkt georganiseerd door Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group , hebben buurtbewoners van de wijken voor Durmen, Langevelde en Rinkhout geprotesteerd met slogans.

‘Terwijl Colruyt de Heerlyckheid promoot, wordt onze buurtrust vermoord’ of ‘Geen meerwaarde voor ons, enkel meerwaarde voor Colruyt’. De boodschappen op de banners van het actiecomité ‘Voor een leefbaar Durmen, Langevelde en Rinkhout’ waren niet mis te verstaan. De buurt legt zich niet neer bij de plannen. “We zijn niet tegen windmolens, maar we wensen op zijn minst dat deze voldoende afstand houden van leefgemeenschappen. De VLAREM-wetgeving in Vlaanderen die dit thema regelt, is een verouderde wetgeving. In Duitsland is de norm tien maal de hoogte van de windmolen. Hier komt dat neer op een afstand van 1,8 kilometer, maar die parameter kan hier nooit worden gehaald”, zegt Cris Van Cleemput namens het buurtcomité. Er zijn inwoners die ‘s nachts niet meer slapen en gebroken aan de dag beginnen. Anderen hebben gekozen om om deze redenen, met heel veel pijn in het hart, te verhuizen, zelfs al was het vroeger hun droomhuis waar ze later hun oude dag zouden doorbrengen.”

(lees verder onder de foto)

Op de infomarkt trachtte Eoly de buurtbewoners te overtuigen. De ontwikkelaar investeert er naar eigen zeggen in om haar turbines uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw op een voortdurende manier monitort en alle stilstanden logt. “Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat we de wetgeving ter harte nemen, en wordt slagschaduw tot een minimum beperkt”, geeft Stephan Verhamme, expansieverantwoordelijke van Eoly, aan. “We willen naast de investering in de windturbine in Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio (aanleg van wandel- en fietspaden, natuurontwikkeling, aanplanting van bomen en hagen, boomgaard, park, speeltuin...). Het uitwerken van een lespakket over duurzame energie voor de lokale basisscholen behoort ook tot de mogelijkheden”, klinkt het.

Verhamme roept namens Eoly op tot dialoog. “We willen mensen bij het project betrekken en een bijdrage aan de verfraaiing en het meer duurzaam maken van de omgeving leveren. Wij willen graag constructieve voorstellen in dialoog samen uitwerken. Wie suggesties heeft, mag die overmaken aan info@eoly.be”, aldus Windels.