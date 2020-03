Buurtbewoners merken brandje in woning net op tijd op Koen Baten

28 maart 2020

21u00 8 Zele In de Neereindestraat in Zele is zaterdagavond een brand ontstaan achteraan aan een woning. De buren merkten de brand tijdig op, waardoor de schade beperkt bleef. De bewoners waren niet aanwezig op het moment van de brand.

De brand ontstond kort na 20 uur. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de basis van de brand. “De schade bleef gelukkig beperkt tot enkele kartonnen dozen en materiaal”, aldus officier Paul De Wilde. “Een snelle oproep van de buurtbewoners heeft erger voorkomen, want een beetje later en de schade was vermoedelijk veel groter", klinkt het.

De brandweer zorgde voor de nodige verluchting in de woning.