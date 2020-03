Buren horen rookmelder afgaan en verwittigen tijdig brandweer Koen Baten

04 maart 2020

16u45 0 Zele In de Van Hesedreef in Zele hebben buren vanmiddag tijdig de brandweer kunnen verwittigen nadat ze de rookmelder hoorden afgaan in de woning naast hun. De eigenaars waren gaan wandelen maar vergaten een kookpot die op het vuur stond.

De brand ontstond iets voor 16.00 uur deze namiddag in Zele. De bewoners hadden een pot met kip op het vuur gezet maar waren nadien even vertrokken uit de woning. Dit zorgde voor een kleine brand en rookontwikkeling. Door de rook ging het alarm af en merkten de buren dat er iets niet pluis was. De brandweer werd verwittigd en kwam meteen ter plaatse.

Er hoefde niet geblust te worden, maar de woning werd wel grondig verlucht door de rook die er binnen hing.