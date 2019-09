Brandweerkorps Zele houdt tijdens opendeurdag eerbetoon aan overleden collega Patrick Van Malderen Koen Baten

08 september 2019

18u47 7 Zele Het brandweerkorps van Zele heeft tijdens het jaarlijkse opendeurweekend een mooi eerbetoon gehouden aan hun collega Patrick Van Malderen. De 53-jarige man uit Zele overleed op 7 juli geheel onverwacht net na Roparun, waar hij zich zo hard voor inzette. De draak die toen getoond werd aan het gemeentehuis was het laatste project waar hij aan meewerkte. Deze werd nu als eerbetoon verbrand in bijzijn van de familie. “Voor ons zijn het zeer emotionele dagen, maar wij zijn dankbaar wat het korps allemaal doet voor ons", klinkt het.

De brandweerman uit Zele was al sinds 1988 in dienst in het korps en was een gerespecteerde collega. Patrick kreeg de liefde voor het vak van brandweerman met de paplepel mee, want zijn vader was ook jarenlang brandweerman. Ook zijn zoon en andere familieleden zijn nu lid van de brandweer in Zele. Patrick zette zich al veel jaren in voor Roparun, waarbij de brandweer telkens een indrukwekkende constructie maakt. De brandweerman zelf had ook een huis gemaakt en werkte als laatste opdracht ook mee aan de indrukwekkende draak. ‘Patrick’s House' en de draak waren zichtbaar tijdens de opendeurdag. Die laatste werd als eerbetoon aan Patrick in brand gestoken door zijn vader, en geblust door zijn zoon.

“Het zijn ontzettend moeilijke dagen voor ons", zegt zijn vader Willy. “Mijn zoon heeft mij opgevolgd bij de brandweer. Het doet ontzettend veel zeer dat we hem op deze manier moesten afgeven", klinkt het. Ook voor zijn zoon was het vandaag een emotioneel moment. Hij bluste mee de draak waar zijn vader aan meewerkte. “Ik was bijzonder emotioneel", zegt Koen Van Malderen. “De brandweermicrobe zit in de hele familie en hij was zo trots toen ik ook bij het korps in Zele kwam", klinkt het. “Ik zal voor hem mijn carrière bij de brandweer zeker verder zetten en altijd aan hem denken wanneer we op interventie zijn", aldus zijn zoon.

De hele familie is ontzettend dankbaar voor alles wat het korps voor Patrick doet. Ook dit eerbetoon doet hen veel deugd. “Dat ze speciaal voor deze opendeurdag het huis terug hebben opgebouwd en dit eerbetoon doen, raakt onze hele familie bijzonder diep”, zegt zus Conny. “Vlak voor zijn overlijden vierde hij nog Roparun mee en was hij nog bijzonder trots. Daarna was het plots gedaan en dat was bijzonder moeilijk. Wat de brandweer van Zele voor Patrick en voor ons allemaal doet zullen we nooit vergeten", klinkt het.

Na het blussen van de drakenkop werd er nog een minuut stilte gehouden door alle brandweermannen aanwezig. Dit ging gepaard met de oude sirene als eerbetoon aan hun overleden collega. Ook de twee brandweermannen uit Limburg die het leven lieten en commandant Mario De Neef uit Buggenhout die ook dit jaar overleed werden tijdens de minuut stilte herdacht. “Het was een moeilijk jaar met al deze overlijdens. Vooral Patrick heeft ons zwaar getroffen", zegt Guy Van Peteghem. “Hij was de drijvende kracht achter Roparun en zal altijd gemist worden", klinkt het.