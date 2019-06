Brandweer pakt uit met vuurspuwende draak voor doortocht Roparun: “Huzarenstukje met 3.000 handgezaagde schubben” Yannick De Spiegeleir

06 juni 2019

17u01 24 Zele ‘15 jaar vurig voor Roparun’, zo luidt het thema van de Zeelse doortocht van Roparun dit jaar. De Zeelse brandweerlieden pakken voor de jubileumeditie uit met een absolute blikvanger in de vorm van een vuurspuwende draak op het Fonteinhof. “Dit is het moeilijkste project dat we ooit al hebben uitgewerkt”, zegt korporaal Bart De Wilde van de Zeelse brandweer.

Zondag trekt de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam zich voor de vijftiende keer op gang. Al tien keer werd Zele nadien verkozen tot ‘Roparunstad’ en de kans lijkt niet gering dat daar straks nog een elfde titel bij komt. De Zeelse brandweerlieden hadden in het verleden steeds al een grote hand in de fantastische sfeer bij de doortocht en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Vuur is natuurlijk een thema dat hen op het lijf geschreven staat. Alleen bestrijden ze het deze keer niet, maar zorgt de brandweer voor ‘virtueel’ vuur op het Fonteinhof. Het neusje van de zalm is een houten draak, waarvan het lichaam al op het gemeenteplein te zien is. “Het ontwerp is 15 meter lang, 10 meter hoog en bestaat uit 3.000 met de hand gezaagde schubben”, weet De Wilde. “Het was mijn vader (brandweerluitenant Paul De Wilde, red.) die met het idee op de proppen kwam. Patrick Dauwe werd als tekenaar ingeschakeld. Het is een behoorlijk huzarenstukje dat we verricht hebben. Dit is het moeilijkste project dat we ooit al hebben uitgewerkt. We hebben er maanden aan gewerkt.”

‘Brandende huisjes’

Naast een draak zullen er vanaf zondagnamiddag ook ‘brandende’ huisjes te bewonderen zijn aan het Fonteinhof. “Die maken deel uit van de kinderanimatie. De jongste bezoekers zullen het vuur kunnen blussen. De opbrengst gaat uiteraard naar de drie Zeelse teams die deelnemen aan Roparun.” Voor het virtuele vuur ging de Zeelse brandweer in zee met de Nederlandse Fire Rent. “Zij verzorgen ook vuursimulaties voor films en zijn top in hun vak. Ook de steun van Dero Construct was zeer belangrijk om dit project tot een goed einde te brengen”, aldus De Wilde.

Wie voor de doortocht al eens van dichtbij kennis wil maken met de draak kan zaterdag om 22 uur afzakken naar Fonteinhof. Dan stellen de brandweerlieden hun creatie officieel voor aan het grote publiek.

Het volledige programma van de Zeelse Roparundoortocht kan je vinden via de gemeentelijke website. Het bestuur brengt wel in herinnering dat het gebruik van fakkels, vuurkorven, open houtvuren en vuurwerk verboden is.