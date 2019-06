Boksteam Zele schenkt 1.200 euro aan palliatieve afdeling ‘De Haven’ Yannick De Spiegeleir

07 juni 2019

14u19 4 Zele Boksteam Zele heeft deze week de opbrengst van haar jongste City Trail Walk and Run Zele geschonken aan Palliatieve Afdeling ‘De Haven’ van het AZ Sint-Blasius. Het gaat in totaal om een bedrag van 1.200 euro.

‘De Haven’ van Sint-Blasius is niet zomaar een gewone ziekenhuisafdeling. Sinds januari 2000 vangt het ziekenhuis er patiënten in hun laatste levensfase op. Eerste gebeurde dat op de campus in Zele, sinds 2017 in Dendermonde. “Ook Zelenaars worden er palliatief begeleid. Na twee jaar steun voor de Roparunteams kozen we met Boksteam Zele voor dit goed doel”, zegt Francis De Donder.