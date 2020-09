Boek op komst over 50 jaar Zeelse Sportraad Yannick De Spiegeleir

20 september 2020

13u08 3 Zele Naar aanleiding van het Gouden jubileum of 50-jarig bestaan van de sportraad stelt voorzitter Joost Arens de historiek van de sportraad te boek.

Het boek telt 250 pagina’s in kleur en is geïllustreerd met meer dan 700 foto’s met meer dan duizend Zeelse sporters op de foto. De kroniek brengt onder meer het ‘onmogelijke’ verhaal van het Zeelse zwembad Zeemeeuw en een terugblik op 54 sportvieringen, sportieve plechtigheden en sportgala’s (van 1966 tot 2019), de jaarlijkse hoofdlaureaten van sportverdienste en het Sportgala met de verkiezing van de Zeelse Sportfiguur van de 20ste eeuw in 1995. Een megaproject dat plaats vond in het tenniscentrum Topspin in de accommodaties van het Zeelse Remuze-festival.

De voorstelling vindt – onder voorbehoud van maatregelen tegen het coronavirus - plaats op de Academische Zitting van vrijdag 18 december om 18 uur in De Wiek. Enkel op persoonlijke uitnodiging. Het boek kan je vanaf maandag 21 december verkrijgen of afhalen op het secretariaat van de Zeelse sportraad en sportdienst aan de balie in sporthal De Klodde en dit tijdens de openingsuren. Meer info joostarens@skynet.be of 052/44.69.94.