Blunch vervoegt Fleur de Lin in Gault&Millau: “Zele op de culinaire kaart zetten” Yannick De Spiegeleir & Koen Baten

04 november 2019

17u37 3 Zele Voor het eerst in de geschiedenis van Gault&Millau staan er niet één maar twee Zeelse restaurants in de culinaire gids. Chef Wim Van Hecke van Blunch debuteert met een score van 12 op 20 en treedt in de voetsporen van zijn vroegere leermeester Lode De Roover van Fleur de Lin, die zijn topscore van 15 op 20 handhaaft.

Drie jaar geleden opende Van Hecke zijn brunch- en lunchzaak Blunch op de Markt in Zele. “We zijn begonnen als een brasserie met een toegankelijke keuken, maar gaandeweg hebben we de voorbije jaren het aanbod aangevuld met een restaurantmenu van drie tot vijf gangen zodat culinaire fijnproevers ook langer bij ons kunnen tafelen”, vertelt Van Hecke.

Dat zijn geesteskind nu voor het eerst opduikt in Gault&Millau komt voor Van Hecke als een complete verrassing. “Het was geen doel op zich, maar we zijn geleidelijk aan geëvolueerd en tegelijkertijd willen we een breed publiek blijven aanspreken. Je kan bij ons nog steeds terecht voor een steak of een lekker stukje vis.”

De Gault&Millau was geen doel op zich, maar we zijn geleidelijk aan geëvolueerd. En tegelijkertijd willen we een breed publiek blijven aanspreken. Je kan bij ons nog steeds terecht voor een steak of een lekker stukje vis Wim Van Hecke

Van Hecke was in het verleden souschef bij Fleur de Lin. Het restaurant van Lode De Roover bevestigt haar status als Zeelse vaandeldrager van de betere keuken met een 15 op 20. “Het is fijn om samen met Lode in de gids te staan. Hij heeft me al gebeld om me proficiat te wensen”, zegt Van Hecke. “Met Blunch gaan we nu verder op de ingeslagen weg. Al ga ik dit nieuws wel zeker vieren met een goed glas samen met mijn personeel, want zij hebben dit succes mee mogelijk gemaakt.”

Stabiliteit

De Roover is tevreden met de handhaving van zijn score in Gault&Millau. “Stabiliteit is belangrijk, zeker in deze tijden. We hebben de lat gelegd voor Bocuse d’Or (‘wereldkampioenschap’ voor gastronomie,red.), maar tegelijkertijd bewijzen we dat we onze zaak niet verwaarlozen. Ons team is ook uitgebreid van drie naar vijf mensen in de keuken omdat het aantal couverts gestaag groeit. Het blijft ons belangrijkste doel om onze gasten naar huis te zien gaan met een lach op hun gezicht. Momenteel kiezen we voor stabiliteit en continuïteit. Over een tweetal jaar willen we mikken op een hogere score.” De Roover is ook opgetogen dat zijn voormalige poulain Wim Van Hecke in zijn voetsporen treedt. “Zelf heb ik ook nog regelmatig contact met mijn voormalige werkgevers. Het is fijn dat we nu met twee Zeelse restaurants in de Gault&Millau staan. Dat is de eerste keer. Samen kunnen we onze gemeente nog meer op de culinaire kaart zetten. Bovendien hebben we een zeer goede band. Ik kan Wim gerust een vriend voor het leven noemen. Als de vacuümmachine in mijn keuken tijdelijk dienst weigert, weet ik dat ik altijd bij hem terecht kan en omgekeerd geldt dat ook (lacht).”