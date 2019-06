Blikjes aan boom als stil protest tegen zwerfvuil? Yannick De Spiegeleir

19 juni 2019

16u51 0 Zele Het is een opmerkelijk beeld aan de Gentsesteenweg in Zele: enkele bomen zijn versierd met een lint van blikjes.

Wie achter de actie zit is onbekend, maar het zou kunnen gaan om een stil protest tegen zwerfvuil en chauffeurs of voorbijgangers die achteloos hun vuilnis in de berm smijten. Wie de strijd mee wil aanbinden tegen zwerfvuil en sluikstort kan dit najaar deelnemen aan een nieuwe gemeentelijke opruimactie in Zele.