Bibliotheek Zele start met afhaalservice Yannick De Spiegeleir

15 april 2020

17u06 0 Zele De bibliotheek van Zele heeft een ophaalservice opgestart als alternatief voor de sluiting door de coronacrisis.

“Al sinds het uitbreken van de coronacrisis en de sluiting vanaf half maart zochten we naar alternatieve oplossingen om de bib toch operationeel te houden", zegt schepen van Bibliotheek Thomas Bauwens (CD&V). “In de beginfase zetten we vooral in op een reguliere update via de Facebookpagina met allerlei online voorlees- en vertelinitiatieven, zoals dat van onze eigen Zeelse Verhalenkoning. Daarnaast werd aandacht besteed aan online boeken en e-books, databanken en toekomstgerichte virtuele experimenten. Sinds maandag 6 april is de bibliotheek van Zele ook gestart met een afhaalservice voor het ontlenen van boeken.

Lezers kunnen via een online formulier een aantal boeken uit de catalogus ontlenen. De medewerkers van de bibliotheek zetten de pakketjes dan klaar. Boeken inleveren kan via de inleverschuif. Vanaf dan staan ze in de catalogus beschikbaar om opnieuw te ontlenen, maar moeten de boeken wel nog drie dagen in quarantaine en worden ze nadien nog eens ontsmet. Het kan dus zijn dat een boek niet meteen ter beschikking is. Om zoveel mogelijk Zelenaars de kans te bieden, wordt het aantal boeken dat ontleend kan worden per beurt beperkt tot tien stuks”, weet Thomas Bauwens. “Er zijn nog een aantal voorwaarden”, gaat Bauwens verder. De procedure om boeken te ontlenen kan je duidelijk op de website van de bibliotheek terugvinden: zele.bibliotheek.be/afhaalbib.

De eerste dagen bleken alvast een groot succes en de medewerkers kregen al vele complimenten voor de vlotte service. “Door dit aan te bieden hopen we dat we verveling bij een aantal inwoners kunnen wegnemen of gezinnen met kinderen wat te ontlasten. De dienst loopt nog totdat de maatregelen van de overheid versoepelen. Van zodra de bib weer open gaat voor normaal gebruik zullen we dit aan de Zelenaar laten weten”, besluit Bauwens